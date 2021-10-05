بنك ناصر يواصل صرف معاشات أكتوبر دون شكوى أو تكدس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، استمرار صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال بنك ناصر دون شكاوي، وذلك وفقًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر.

وأعلن بنك ناصر عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتم تقسيم صرف المعاشات إلى عدة فئات لمنع التكدس والزحام، ومنها الشريحة الأولى لمن يتقاضى أقل من 1000، الثانية لمن يتقاضى أقل من 2000 جنيه، الشريحة الثالثة لمن يحصل على أقل من 3000 جنيه.

فى سياق آخر، أعلن بنك ناصر تقديم مساعدات عينية ونقدية في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ولتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، ووفقًا للدور الذي يقوم به البنك لتحقيق الخير للمواطنين يقوم البنك بتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو على دفعات).

إجراءات الحصول على المساعدات هى:-

-نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

-أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي.

-أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى موضح به الحالة المرضية.

-شهادات ميلاد الأبناء.

-بيان بمفردات المرتب، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع عام وخاص).