الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تطلق 8 قوافل تنموية كبرى لخدمة القرى الأكثر احتياجًا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة بمناسبة أكتوبر شهر الانتصارات وأيضًا بمناسبة العيد القومى لمحافظة الغربية ستطلق 8 قوافل تنموية شاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أن البداية كانت اليوم بتوجيه قافلة طبية إلى قرية كفر الراهبين بمركز سمنود بمحافظة الغربية لتوفير الرعاية الصحية المتميزة من خلال نخبة من أساتذة كلية الطب بالجامعة للمرضى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

وأضاف الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تسعى لتعظيم دورها  الرائد فى خدمة المجتمع والمساهمة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وتوفير الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات بالقوافل، موضحًا  أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ1145 مواطنًا من أهالي القرية وشارك فيها  21 أستاذًا بكلية طب طنطا وشملت تخصصات أمراض المخ والأعصاب والعظام والباطنة والجراحة والرمد والصدر والقلب، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 3 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة.

شارك فى القافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏

دعما حياة كريمة خلال شهر الانتصارات القومي للغربية جامعة طنطا تطلق مصر قوافل تنموية كبرى لخدمة القرى الاكثر

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