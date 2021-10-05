الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فوز 4 مرشحين بالتزكية في «صناعة المعلومات» الجديد

غرفة صناعة تكنولوجيا
غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

قالت مصادر باتحاد الصناعات المصرية إن 12 مرشحًا تقدموا لانتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات  للمنافسة على كرسي مجلس إدارة الغرفة توزعت كـ التالي: 8 مرشحين على مقاعد الشركات الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه ومرشحين على مقاعد الشركات المتوسطة برأسمال أكثر من 5 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه و٢ مرشح على مقاعد الشركات الكبيرة التي يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه.

وتابعت المصادر، لـ"الدستور"، أن الانتخابات ستجرى خلال نوفمبر المقبل على مقاعد الثمانية للشركات الصغيرة لإعلان فوز ٤ منها في حين نجح بالتزكية الأربعة مرشحين على مقاعد الشركات المتوسطة والكبيرة.

وأشارت إلى أن وزيرة التجارة والصناعة ستقوم باختيار 7 أعضاء وتعينه لاكتمال المجلس فور الانتهاء من الانتخابات، ليتم تشكيل المكتب التنفيذي للغرفة واختيار الرئيس الجديد للدورة الجديدة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥.

وأكدت المصادر عن قيام الغرفة بعقد الجمعية العمومية يوم ١٨ أكتوبر الجاري، لمناقشة نتائج الأعمال وإقرار اللائحة التنفيذية الجديدة وعمل كشف حساب وابراء الزمة لمجلس الإدارة المنتهي ولايته ورصد جميع الانجازات والمشروعات والأنشطة التي نفذتها الغرفة خلال الخمس سنوات الماضية.

وسجلت عدد الشركات المستوفاة لشروط الانتخابات والتصويت ٣٢٧ شركة، منها 14 شركة كبيرة و22 متوسطة والباقي شركات صغيرة ومتناهية الصغر على أن تكون الانتخابات لمدة 4 سنوات2021 - 2025، وسيتم انتخاب 4 أعضاء عن كل فئة، إضافة إلى تعيين 3 أعضاء من قبل وزيرة التجارة والصناعة بترشيحات من وزير الاتصالات.

ويجري اختيار عضو ممثل لكل غرفة في مجلس اتحاد الصناعات وانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد، وإرسال أعلى 3 أسماء مرشحين لوزيرة التجارة والصناعة لاختيار رئيس اتحاد الصناعات من بينها وفقًا للقواعد المعمول بها وقانون اتحاد الصناعات الجديد.

وبين أن تطبيق قانون اتحاد الصناعات الجديد؛ أدى إلى زيادة أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من 3 آلاف شركة، وضم شركات من قطاعات أخرى مثل المقاولات والبترول والطاقة، بعد اعتمادها علي حلول تكنولوجيا المعلومات ما سيمنح شركات "It" فرصة أكبر للتشابكات والصفقات الاستثمارية مع نظيراتها في القطاعات الأخرى.

صناعة المعلومات اتحاد الصناعات المرشحين التزكية فوز انتخابات

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وائل لطفي

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