برلمانى: برامج الحماية الاجتماعية أفادت 31 مليون مواطن

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية عملت على زيادة برامج الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي مع ملايين الأسر، وهو ما أدى إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، طوال السنوات الماضية وجعله من أنجح البرامج العالمية في الإصلاح بشهادة صندوق النقد الدولى.

وأشار أبوعايشه في بيانه اليوم، إلى الدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة في هذا الصدد، بالعمل على إحداث نقلة كبيرة في مستوى معيشة المواطنين وتقليص الفارق الطبقي بين القرى الأكثر احتياجًا والمدن الجديدة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل ما يزيد عن 9 ملايين أسرة بواقع 33 مليون مواطن، وبما يؤكد أن الدولة لم تتخل عن المواطنين، بل قبل تنفيذ برنامج الاصلاح صاغت برامج فعالة للدعم والحماية الاجتماعية للملايين.

ولفت النائب، إلى الدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة، في تعزيز وصول الدعم لمستحقيه وتقديم دعم نقدي ومباشر لآلاف الأسر المحتاجة عبر برنامج تكافل وكرامة، مضيفا أن نجاح برامج الدعم والحماية الاجتماعية أدى الى عدم تأثر المصريين بـ برامج الإصلاح ونجاحها بشدة على كافة المستويات وتقليل معدلات التضخم والبطالة ونسب الفقر.