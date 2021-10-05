إحباط بيع 2 طن سكر و900 عبوة زيت بالسوق السوداء فى الجيزة

نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة في إحباط محاولة بدال تموينى بيع 2 طن سكر و900 عبوة زيت طعام تموينى فى السوق السوداء بالجيزة.

البداية كانت بتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى- بمحافظة الجيزة، وبحوزته 2 طن سكر و300 عبوة زيت طعام تموينى مخصص ربطًا على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.