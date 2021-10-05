الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية توزيع أدوات مدرسية على الطلاب والأطفال الأيتام

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، احتفالية توزيع الأدوات والحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب والأطفال الأيتام ببعض الجمعيات الأهلية بالمحافظة والتى تنظمها أمانة حزب حماة الوطن بأسيوط، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد (2021/ 2022) وذلك بنادى أسيوط الرياضى.

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جانب من الاحتفال

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بأسيوط، وصفاء عيادة، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب، ومحمد ابراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة نادى أسيوط الرياضى ومحمود أبوالقاسم، أمين التنظيم بأمانة الحزب بأسيوط وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

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جانب من الاحتفال

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وسط ترديد جميع الحضور للنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم كلمات الترحيب من أمين الحزب وأمينة المرأة بالحزب.

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جانب من الاحتفال

ثم قام المحافظ وأمين الحزب بالمحافظة بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب وأطفال بعض الجمعيات الأهلية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد.

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جانب من الاحتفال

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم الأسر الأكثر احتياجا والأطفال الأيتام فى كافة المناسبات والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية والزى المدرسى للاطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، مضيفًا بأن المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة قامت بفتح منافذ ومعارض متنوعة بمختلف المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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جانب من الاحتفال

ووجه محافظ أسيوط وجميع الحضور رسالة تأييد وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لاطلاقه وتبنيه المبادرة الرئاسية الكريمة "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بمختلف قرى ونجوع المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين واقامة كافة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.

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جانب من الاحتفال

وأشار أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة إلى أن فعالية توزيع الحقائب والأدوات المدرسية يأتى ضمن خطة الحزب لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة سبل الدعم لهم وخاصة قبل بدء العام الدراسى الجديد والعبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا معلنا تنظيم العديد من الفعاليات بمختلف مراكز المحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا طول العام الدراسى وفى مختلف المناسبات.

طلاب تعليم الاهلى اسيوط محافظة العام الدراسي مشروعات محافظ أسيوط مجلس النواب مستلزمات المجتمع المدنى وكيل وزارة التربية والتعليم عضو مجلس النواب التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية اللواء عصام سعد

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