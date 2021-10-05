الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم الفنى»: حضور الطلبة إلزامى.. والغياب فى حالة واحدة فقط

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن تفاصيل تعاون وزارة التعليم مع شركة تكنولوجية ألمانية من أكبر الشركات العالمية في مجالات أنشطة الثورة الصناعية الرابعة، لتدريب الطلاب.

 

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن  التعاون سيكون شاملًا في مجال إنشاء مقر في القاهرة وإقامة ورش لتدريب الطلاب وإرسال مدرسين للتدريب في ألمانيا، كما سيتم فتح 10 مدارس في مصر بالشراكة مع مستثمرين مصريين.

 

التفاصيل…

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