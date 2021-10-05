«النيل للأدوية» تعتمد القوائم المالية وتوزيع الأرباح على المساهمين

عقدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، جمعيتها العادية، حيث تم النظر في مقترح حساب توزيعات الأرباح عن 2020-2021.

كما اعتمدت الشركة القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة خلال العام المالي الماضي.

وكان مجلس الإدارة اقترح توزيع 2.25 جنيه للسهم عن العام المالي الماضي.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 64.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 93.38 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 755.51 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأظهرت الموازنة التقديرية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، للعام المالي 2021-2022، استهداف فائض شامل الضريبة يبلغ 116 مليون جنيه.

أضافت الشركة أنها قدرت إيرادات النشاط خلال العام المالي المقبل بنحو 880 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات نحو 885.5 مليون جنيه.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2020-2021 صافي ربح بلغ 66.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 93.38 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 763.03 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وقرر مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، اختيار عبدالرحمن محمد أحمد علي رئيساً للمجلس.

وقالت الشركة إن المجلس اختار محسن فاروق محمود يس العضو المنتدب التنفيذي.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري صافي ربح خلال الفترة بلغ 60.35 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 67.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 621.1 مليون جنيه، مقابل 671.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له