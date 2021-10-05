وكيل «صحة دمياط» يتابع استعدادات مواجهة الموجة الرابعة من كورونا

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة الصحة بدمياط، وقيادات المديرية مع مديري المستشفيات بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد اليوم الثلاثاء، في حضور الدكتور ضياء داوود وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومديري الإدارات المعنية.

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وأثنى وكيل الوزارة في بداية الاجتماع على الأداء المميز لجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات علي ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وخلال الاجتماع ناقش الدكتور وكيل الوزارة العديد من الأمور والتي من أهمها جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة والتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

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‏وشدد على متابعة تواجد الأطباء والتأكيد على خدمات الطوارئ والاستقبال على مدار ٢٤ ساعة، وتفعيل فرق الدعم النفسي للمرضى وذويهم بالمستشفيات وخاصة مستشفيات العزل،و مراجعة تانكات الأكسجين والرصيد بالمستشفيات، ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات، ومراجعة رصيد دولاب الأزمات والكوارث بالمستشفيات والتأكد من الأرصدة، وعمل حصر للأجهزة الطبية المعطلة وعمل مذكرة بها للمديرية للعمل على إصلاحها .



‏وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إن إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال شهر سبتمبر، نجحت في إصدار عدد ٦٥٠٠ قرار بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية وبعض المستشفيات الخاصة والقوافل الطبية بين قرارات علاج دوائي وعمليات وجلسات غسيل كلوي كما تتم عملية صرف الأدوية بصيدليات العلاج علي نفقة الدولة بصورة يومية بمعدل ١٦٠٠ تذكرة يوميا وتم القيام بعمل حوالي ٥٨٠عملية على قوائم الانتظار بقرارات علاج علي نفقة الدولة مابين جراحة عيون وجراحة عظام وجراحة مخ وأعصاب وقسطرة قلبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية .



وأكدت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة نفقة الدولة أن إصدار القرارات وتجديدها يتم من خلال المنظومة الالكترونية الجديدة وجاري ايضا تفعيل خاصية ارسال رسالة قصيرة sms على أرقام تليفونات المرضي لتبليغهم عند صدور القرار وذلك لسرعة وصول العلاج لمستحقيه كما يتم ايضا التواصل من جانب الادارة لحل اي مشكلة تواجه المواطنين المنتفعين بقرارات العلاج علي نفقة الدولة وذلك حرصا على صحة المواطنين.