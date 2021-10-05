سنغافورة: طلب كبير للحصول على جرعات معززة من لقاحى «سينوفاك وسينوفارم»

شهدت العديد من العيادات الخاصة في سنغافورة طلبًا كبيرًا على تقديم جرعات معززة من لقاحي «سينوفاك» و«سينوفارم» المضادين لفيروس كورونا، في ظل مخاوف من الآثار الجانبية التي قد تسببها الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا».

وقال الخبير الطبي في إحدى العيادات الخاصة الدكتور تشوا جوان كيات، في تصريحات لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية بثتها اليوم عبر موقعها الإلكتروني: إنه يوجد طلب كبير للحصول على جرعات معززة من لقاحي "سينوفاك" و"سينوفارم"، مُشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من الطلب يأتي بين فئة كبار السن، الذين تم تطعيمهم بشكل كامل بلقاح "موديرنا".

وأضاف أنه منذ أن بدأت عيادته في تقديم لقاح «سينوفاك» في 23 سبتمبر الماضي، يتم تقديم من 20 إلى 30 جرعة معززة يوميًا، مُرجحًا أن يرتفع الطلب بشكل مطرد الآن بعد أن تمت دعوة الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا لتلقي الجرعات المعززة من اللقاح.

يُذكر أن السلطات الصحية في سنغافورة أوصت أولئك الذين يبلغون من العمر 50 عامًا فيما فوق بالحصول على جرعات إضافية من لقاحات "فايزر-بيونتيك" و "موديرنا" بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، من أجل ضمان مستوى عالٍ من الحماية ضد المرض لفترة أطول.