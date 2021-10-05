الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا شؤون الرئاسة الإماراتي وخارجية ليبيا يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شئون الرئاسة، الثلاثاء، عمق العلاقات التي تجمع الإمارات وليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال منصور بن زايد آل نهيان نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا والوفد المرافق لها، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحث منصور بن زايد مع نجلاء المنقوش العلاقات الأخوية بين الإمارات وليبيا وسبل تطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية والإقليمية والدولية.

وأكد منصور بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددا على دعم دولة الإمارات الدائم لجميع الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام والرفاه في مناطق ليبيا، كما أكد دعم دولة الإمارات لمبادرة الحكومة الليبية بشأن "استقرار ليبيا".

وكانت نجلاء المنقوش وصلت أبو ظبي اليوم في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات وليبيا.

منصور بن زايد آل نهيان مجلس الوزراء الإماراتي الإمارات ليبيا نجلاء المنقوش

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