الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء من المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي بالجيزة

مشروع جمعيتي
مشروع جمعيتي

أكد طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم الانتهاء من إجراء المعاينات المبدئية لـ25 متقدمًا من مشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين من إجمالي 199، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة من مديرية التموين هي التي تقوم بمعاينة غالبية المتقدمين حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال وكيل تموين الجيزة، لـ"الدستور"، إنه يتم الانتهاء لجميع المتقدمين للمرحلة الرابعة والمسجلين في قاعدة البيانات بوزارة التموين، خاصة بعد اختيار 199 متقدمًا من المتقدمين لإجراء المعاينات المبدئية لهم حتى نهاية الشهر الجاري وبعد الانتهاء يتم رفع كشوف بعدد المقبولين في المعاينات المبدئية إلى وزارة التموين، ليتم اعتمادهم للمعاينات النهائية.

وأضاف وكيل تموين الجيزة أن المعاينات المبدئية تقوم على شروط منها المساحة يجب أن تكون للمتقدم محل تجاري تبلغ مساحته نحو 30 متر وفي حال خفض هذه المساحه يتم رفض المتقدم في المعاينة المبدئية ويتم قياس المسافه ما بين اقرب بقال تموينى او مشروع جمعيتي تكون المسافة 500 متر وفي حالة أقل من هذه المسافة يتم رفض الطلب وقياس عدد البطاقات كمتوسط للعمل في هذه المنطقة تصل إلى 500 بطاقة وهذه هى أدني عدد البطاقات لتشغيل فرع مشروع جمعيتي لشباب الخريجين.

قاعدة البيانات الجيزة وزارة التموين مشروعات شباب التجارة الداخلية مشروع جمعيتي وزارة التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين فارق نقاط الخبز وزارة التموين والتجارة شباب الخريجين مديرية التموين بالجيزة لشباب الخريجين المقبولين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

صدمة لمنتخب مصر.. إصابة محمد الشناوى فى المران المسائى

وزير الكهرباء يكشف موعد آخر زيادة في أسعار الشرائح

الحكومة تلغى التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا

المنتخب يكشف تفاصيل إصابة الشناوى

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

حريق ضخم يدمر 30 حافلة فى العاصمة الإيطالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لسجن «عسقلان» بإلغاء عقوبات انتقامية ضد أحد أسرى «جلبوع»

اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير جهود المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية

مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي