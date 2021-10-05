الانتهاء من المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي بالجيزة

أكد طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم الانتهاء من إجراء المعاينات المبدئية لـ25 متقدمًا من مشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين من إجمالي 199، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة من مديرية التموين هي التي تقوم بمعاينة غالبية المتقدمين حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال وكيل تموين الجيزة، لـ"الدستور"، إنه يتم الانتهاء لجميع المتقدمين للمرحلة الرابعة والمسجلين في قاعدة البيانات بوزارة التموين، خاصة بعد اختيار 199 متقدمًا من المتقدمين لإجراء المعاينات المبدئية لهم حتى نهاية الشهر الجاري وبعد الانتهاء يتم رفع كشوف بعدد المقبولين في المعاينات المبدئية إلى وزارة التموين، ليتم اعتمادهم للمعاينات النهائية.

وأضاف وكيل تموين الجيزة أن المعاينات المبدئية تقوم على شروط منها المساحة يجب أن تكون للمتقدم محل تجاري تبلغ مساحته نحو 30 متر وفي حال خفض هذه المساحه يتم رفض المتقدم في المعاينة المبدئية ويتم قياس المسافه ما بين اقرب بقال تموينى او مشروع جمعيتي تكون المسافة 500 متر وفي حالة أقل من هذه المسافة يتم رفض الطلب وقياس عدد البطاقات كمتوسط للعمل في هذه المنطقة تصل إلى 500 بطاقة وهذه هى أدني عدد البطاقات لتشغيل فرع مشروع جمعيتي لشباب الخريجين.