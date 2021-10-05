الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة» تنتهى من صرف 30% من مقررات تموين أكتوبر

صرف التموين
صرف التموين

قال المحاسب طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه تم الانتهاء من صرف مقررات شهر أكتوبر بنسبة 30% على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

أضاف وكيل تموين الجيزة، لـ"الدستور"، أن هناك انتظاما في صرف المقررات التموينية منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم ولا توجد أي شكاوى أو عقبات أمام صرف المقررات التموينية من خلال ماكينات الصراف الآلي بمنافذ بدالي التموين والمشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية التي تنتشر في المحافظة.

وأكد أن السلع التموينية متوفرة في مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ويتم توزيعها على بدال التموين ومشروع جمعيتي من خلال متعهدي نقل السلع من مخازن تجارة الجملة إلى المحال التجارية لبدالي التموين ومشروع جمعيتي ويتم شهريا وفقا الاستعاضات وصرف 8 استعاضات شهريًا واستعاضتين أسبوعيًا وحسب قيمة التأمين الذي لا يقل عن 4000 جنيه وبدون حد أقصى حسب ما يتم صرفه للمواطنين من سلع، وحسبما يتم الإقبال والمبيعات لهذه السلع.

وتابع وكيل تموين الجيزة أن جميع السلع الأساسية وغير الأساسية والمساحيق والمكرونة والأجبان والسمن النباتي التي يتم صرفها على بطاقات التموين وفقًا لمنظومة التموين الجديدة التي يتم توفيرها من خلال 28 سلعة يختار المواطن السلع التي تناسبه حسب متوسط نصيب الفرد البالغ نحو 50 جنيهًا للفرد الواحد و4 أفراد يحصل على 200 جنيه، بجانب فارق نقاط الخبز في حال توفير رغيف الخبز بواقع 10 قروش لكل نقطة واحدة.

وزارة التموين استهلاك ماكينات التجارة الداخلية السلع التموينية أكتوبر يوم الثلاثاء المجمعات الاستهلاكية وكيل وزارة التموين تموين الجيزة

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وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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