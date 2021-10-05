حصاد القوى العاملة اليوم: إجازة القطاع الخاص ومعاش شهري لعامل الأردن

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن بعد غدٍ إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، وذلك بدلًا من الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

أوضح وزير القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر.

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قال وزير القوى العاملة إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، نجح في إعادة صرف المعاش الشهري والمتجمد لورثة عامل مصري توفي بالأردن، لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجمالي 602 دولار أي ما يعادل 9 آلاف و566 جنيهًا مصريًا تقريبًا، حيث كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة إعادة صرف المعاش الشهري والمتجمد من المعاش للمستحقين من ورثة المواطن المصري المتوفى بالأردن"علي .ش.ر" ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

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وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يفيد بأن الجوازات السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا فيروس كورونا للحالات الإنسانية عبر أبشر.

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كما أعلن سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2286 شاباً، من بينهم 32 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6784 شابا باحثاً عن العمل، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

أشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ8 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك لـ3467 عاملا بإجمالي 3 ملايين و467 ألف جنيه.

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من جانبه، قال علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، إن المديرية استخرجت خلال شهر أغسطس الماضي، 3476 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت المديرية 69 شكوى عمالية، تم تسوية 5 منها ودياً، وتم إحالة 33 منها للقضاء، وتبقى 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

https://www.dostor.org/3590162