الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حملة توعية بـ«كلح إدفو» ضمن مبادرة حياة كريمة

كلح إدفو
كلح إدفو

وجّه العميد يحيى عبد المنعم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إدارة التوعية بضرورة تكثيف حملات التوعية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية وضرورة الحفاظ عليها.

وقال يحيى إن الشركة نفذت حملة توعية بقرية الكلح غرب بمركز إدفو شملت استطلاع رأى المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة ورصد الشكاوى والمقترحات لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وكذا طرق الأبواب ولقاء جماهيرى مع اللجنة المجتمعية بالقرية.

أوضح أبو زيد أن «حياة كريمة» نقلة نوعية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية، لاسيما محافظات جنوب الصعيد تحظى باهتمام الدولة المصرية.

أضاف أبوزيد أن المكون التوعوى والمجتمعى يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية وأنه لا بدّ من وجود رسائل للتوعية تكون محددة وقريبة من المواطن الأسوانى وتستهدف جميع الفئات العمرية المرأة والطفل والشباب وقادة الرأى ومؤسسات المجتمع المدني لتحقق الحملات التوعوية تأثيرا إيجابيًا لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى.

مصر قدم لقاء أسوان الدولة مجتمع مصري لجنة التوعوي حملات المصرية الصرف الصحي

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