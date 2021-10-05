آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد

تسبب فيروس كورونا في تدهور الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد واحتجازها في أحد مستشفيات القاهرة.

"الدستور" تواصلت مع أحد المقربين من الفنانة الشابة لمعرفة آخر تطورات حالتها الصحية، وأكد مصدر أن هاجر محتجزة حاليًا في أحد المستشفيات وتم وضعها على أجهزة التنفس وتخضع لبروتوكول العلاج لحين استقرار الحالة.

وأعلنت هاجر أحمد عن مرضها دون أن تكشف تفاصيل من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير (إنستجرام)، حيث نشرت صورة لذراعها معلقة به محاليل طبية وعلقت عليها: "يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشف مرضانا جميعا آمين يارب العالمين".

على جانب آخر، عرض أولى حلقات حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، أمس السبت، في الثامنة مساء على قناة dmc، "بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.