رئيس جامعة كفر الشيخ يهدي رئيس العاصمة الإدارية والمحافظ درع الجامعة

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ الأسبق ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.

وأهدى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، درع الجامعة إلى اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ الأسبق ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية تقديرا لدوره الوطني وجهوده الملموسة.

كما أهدى د. دسوقي درع الجامعة إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، مؤكدا على التعاون الكبير بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات، لتحقيق التواصل الدائم وخدمة أهداف التنمية في المحافظة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لدعمه المستمر للجامعة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قد افتتحوا ميدان أحمد عابدين، نهاية شارع المصنع بالتقاطع مع مساكن الـ47 بمدينة كفر الشيخ.

وقال اللواء أحمد زكي عابدين، مدير العاصمة الإدارية، إن كفر الشيخ شهدت تغييراً كبيراً على مستوى الإنشاءات والنظافة وإنشاء محاور جديدة، مقدماً الشكر للواء جمال نور الدين على الجهود المبذولة في المحافظة والتي شاهدها من خلال جولته بالعاصمة.

وكان اللواء أحمد ذكي عابدين، قد تقلد منصب محافظ كفر الشيخ في عهد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك خلفاً للمحافظ صلاح الدين سلامة وذلك منذ عام 2008 حتى عام 2012.