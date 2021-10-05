الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: تدفقات اللاجئين الإثيوبيين تتطلب مزيدًا من دعم المجتمع الدولى

تدفقات اللاجئين
تدفقات اللاجئين الإثيوبيين

أكد السودان أن تدفقات اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الصراع في إقليم تيجراي على أراضيه، تتطلب مزيدًا من الدعم والمناصرة من المجتمع الدولي للحكومة السودانية التي تعاني بدورها من ضعف البنيات والخدمات الضرورية كنتيجة حتمية لسنوات من الصراعات والوضع الاقتصادي المتهالك، انطلاقًا من مبدأ التقاسم العادل للمسئوليات والأعباء المترتبة على أوضاع اللجوء والنزوح والهجرة.

جاء ذلك خلال بيان السودان أمام جلسة الحوار العام لاجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، والذي ألقاه مندوب السودان الدائم بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبدالرحمن.

وركز البيان على جهود الحكومة الانتقالية في إرساء ركائز السلام كخطوة أساسية للحد من عملية النزوح وتحقيق الاستقرار للاجئين، بجانب أوضاع اللاجئين والنازحين في السودان.

وأشاد البيان بالدور الفاعل الذي تضطلع به المفوضية السامية لشئون اللاجئين، لا سيما تبنيها لمبادرة منظمة "إيجاد" للحلول المستدامة لقضايا اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة بجمهوريتي السودان وجنوب السودان تحت منصة دعم الإيجاد.

في وقت سابق، جدد وزير الداخلية السوداني، عزالدين الشيخ علي منصور، التزام بلاده، حكومة وشعبًا، باستضافة اللاجئين وفق القوانين واللوائح الدولية المنظمة لعمليات اللجوء.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن الوزير السوداني أن الظروف الاستثنائية والإنسانية التي واجهت اللاجئين تتطلب دعمهم والوقوف معهم، وأن أخلاق وتقاليد الشعب السوداني جعلته يقف معهم.

جاء تصريح وزير الداخلية السوداني خلال لقائه،  بدار الشرطة ببري، حول اجتماع خاص بتقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة بحضور خدراينا ندايلى، نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وإكسل بيشوب مندوب المفوض السامي لشئون اللاجئين، وسفراء الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى العاملة فى مجال اللاجئين وقضايا اللجوء.

ودعا عزالدين الشيخ علي منصور إلى تفعيل التحاور والشراكة والتعاون بين الجهات ذات الصلة من أجل وضع حلول ناجعة وعاجل لقضايا اللاجئين، خاصة الداعمة لبرامج اللاجئين بالسودان، في وقت أشاد باهتمام الدول المانحة والمنظمات بتوفير الدعم العاجل للاجئين والمجتمعات المحلية.

السودان اللاجئين الإثيوبين إقليم تيجراي الهجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام «إلكترونية»

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

محجبة في المسلسل.. دينا تكشف حقيقة تقديم السيرة الذاتية للسيدة زينب

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

توفيق عبدالحميد يكشف لـ«الدستور» حقيقة تحويل سيارته لـ«تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي

مئات المُستوطنين يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس

وزير داخلية الإمارات يلتقى نظيرته الإسرائيلية ويبحثان التعاون المشترك (فيديو)