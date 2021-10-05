انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ بمشاركة نواب التنسيقية

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ بمشاركة أعضاء المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن سعادته وامتنانه لأداء أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول وتطلعه لاستمرار هذا الأداء المتميز في ظل ما قدموه من تمثيل مشرف للشباب المصري الوطني الواعي والمدرك للتحديات التي يمر بها وطنه وبما تجلى من خبرة وحنكة سياسية لأعضاء التنسيقية بالمجلس.

كما أعرب أعضاء التنسيقية عن امتنانهم لتلك الثفة من جانب رئيس المجلس وأثنوا على الأداء الحكيم من جانبه في إدارة الجلسات خلال دور الانعقاد الأول بشكل توافقي أدى لظهور المجلس بتلك الصورة المشرفة.

فيما أعلن رئيس مجلس الشيوخ، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، استعدادا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحيية لدور الانعقاد الثانى للمجلس، اليوم الثلاثاء.

وجاء نص الكلمة كالتالى:

وقال عبد الرازق: «من دواعى سعادتنا بافتتاح دور الانعقاد الثانى، أن يتزامن مع احتفالاتنا واحتفالات العالم العربي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حرب استرداد العزة والكرامة، التى انتصرنا فيها على الجيش المحتل الذى ادعى أنه لا يقهر، واستعدنا بها أرضنا التى اغتصبت، وذلك بفدائية أبطال قواتنا المسلحة البواسل الذين ضحوا بدمائهم من أجل وطنهم، ولا يزالون على العهد درعا وسيفا للوطن يرهبون به أعداءه، فتحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة، ودعوة صادقة بالرحمة لكل شهيد من أجل الوطن».