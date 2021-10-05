الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

داليا البحيري عن مسرحية أبو العربي: «هاني رمزي وشّه حلو عليا»

داليا البحيري
داليا البحيري

تعرّض خلال هذه الأيام الفنانة داليا البحيري العرض المسرحي “أبو العربي في مهمة رسمية”، وذلك في دولة المملكة العربية السعودية، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً بالعرض في مسرح طيبة جراند بالقاهرة والتي حضرها عدد كبير من الجمهور والتي يشارك في بطولته معها الفنان هاني رمزي.

وقالت دالياً البحيري في تصريحات لجريدة “الدستور" : “هاني رمزي طول عمره وشه حلو عليا، وبدأت معاه فيلم محامي خلع وده كان تاني بدايتي في السينما، والأيام دي هو معايا في بدايتي في المسرح، وسعيدة اني في امان طالما مع هاني رمزي في أي عمل فني”.

وأضافت داليا البحيري في تصريحاتها قائلة : “جمهور كبير حضر المسرحية في القاهرة ومبسوطة من الاهتمام المصري العربي وسعيدة بالسياحة العربية اللي رجعت تاني، واتمني ان العرض يعجب الجمهور في موسم جدة أو الرياض، واتمني المسرحية تتعرض علي نطاق اكبر في دول عربية”.

وعن التعاون مع الأبطال الآخرين كالفنان حجاج عبدالعظيم وأحمد فتحي قالت داليا: “ساعات مش بقدر أمسك نفسي وسط أحمد فتحي وحجاج عبدالعظيم”.

وتابعت "معي في المسرحية أهم نجوم المسرح سواء هاني رمزي أو حجاج أو أحمد، فجميعهم يمتلكون خبرة كبيرة في المسرح، لذلك شعرت بالقلق والخوف من التجربة في البداية، لكن بعد أن رأيت تفاعل الجمهور وانتظاره لعرض المسرحية استطعتُ التخلُّص من هذا الشعور".

أما عن جديدها فقالت: “الآن في مرحلة قراءة، هناك أكثر من عمل عرض على، لكن لم أقرر بعد المشاركة فيهم”.

مسرحية "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.

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