الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التصديرى للصناعات الهندسية يشارك فى معرض «ويتيكس» بدبى

مشاركة مصر في معرض
مشاركة مصر في معرض ويتيكس

نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية المشاركة المصرية في معرض ويتيكس المقام في دبي ضمن خطة المجلس التصديري؛ للتوسع في المعارض الخارجية من أجل زيادة صادرات القطاع الهندسي، والذي يحقق أداء متميزا منذ مطلع العام الجاري.

قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان الثلاثاء، إن المعرض انطلق اليوم في دبي وتنظمه هيئة مياه وكهرباء دبي ويشترك في المعرض 6 شركات مصرية، مشيرة إلى أن المجلس التصديري قدم دعما كبيرا للاشتراك في هذا المعرض، وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأشارت إلى أن معرض وتيكس مقام على هامش معرض اكسبو دبي 2020، كاشفة أن المعرض مقام في قاعة المؤتمرات الجديدة في إكسبو ويحظى بمشاركة كبيرة من دول مختلفة.

وأكدت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس التصديري يتوسع في الاشتراك بالمعارض الدولية؛ حتى يتم تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات، والتي تسجل ارتفاعا واضحا منذ مطلع 2021 حيث ارتفعت بنسبة 44%، لتسجل 1.9 مليار دولار للقطاعات الهندسية المختلفة.

المجلس للصناعات الهندسية التصديري خطة المشاركة الخارجية صادرات حلمي هامش معرض للقطاعات

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وائل لطفي

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