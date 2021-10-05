مسيرة بالأعلام والأغانى الوطنية بجنوب سيناء احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

نظم تعليم جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مسيرة وطنية بالأعلام والأغاني الوطنية احتفالا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر.

شارك فيها محمد حامد عقل، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعدد من المعلمين والطلاب.

وخلال الاحتفال قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل البدوية.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الوطن، ثم وضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ومواطني سيناء وجموع الشعب المصري بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر، وعودة كل حبة رمل في سيناء إلى حضن الوطن، مؤكدًا أن سيناء شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة بسواعد أبنائها، وبتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير المرافق الخدمية، وإقامة العديد من المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أنه جرى إنفاق مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية، إضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الكبرى.

كما قدم المحافظ، التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي بذلوها من أجل إعادة هذا الجزء العزيز إلى الوطن، وأيضّا من أجل التضحيات التي ما زالوا يقدمونها لأمن واستقرار البلاد.

وأضاف أن ذكري نصر أكتوبر المجيد سوف تبقي في الأذهان أبد الدهر ولكل الأجيال المصرية ذكري خالدة علي مر العصور، لافتا أن سيناء البوابة الشرقية لمصر ويتميز أبناؤها بالانتماء وحب الوطن والتضحية من أجله، موضحا أنه سوف تعقد غدا ندوة عن حرب أكتوبر يحاضر فيها خبراء عسكريون ومن بينهم من حضر حرب أكتوبر، وذلك احتفالا بالذكرى ٤٨ لنصر أكتوبر المجيد.