الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مسيرة بالأعلام والأغانى الوطنية بجنوب سيناء احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

مسيرة جنوب سيناء
مسيرة جنوب سيناء

نظم تعليم جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مسيرة وطنية بالأعلام والأغاني الوطنية احتفالا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر.

شارك فيها محمد حامد عقل، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعدد من المعلمين والطلاب.

وخلال الاحتفال قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل البدوية.

FB_IMG_1633440852688

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الوطن، ثم وضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري.

FB_IMG_1633440850265

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ومواطني سيناء وجموع الشعب المصري بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر، وعودة كل حبة رمل في سيناء إلى حضن الوطن، مؤكدًا أن سيناء شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة بسواعد أبنائها، وبتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير المرافق الخدمية، وإقامة العديد من المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أنه جرى إنفاق مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية، إضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الكبرى.

كما قدم المحافظ، التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي بذلوها من أجل إعادة هذا الجزء العزيز إلى الوطن، وأيضّا من أجل التضحيات التي ما زالوا يقدمونها لأمن واستقرار البلاد.

FB_IMG_1633440847503

وأضاف أن ذكري نصر أكتوبر المجيد سوف تبقي في الأذهان أبد الدهر ولكل الأجيال المصرية ذكري خالدة علي مر العصور، لافتا أن سيناء البوابة الشرقية لمصر ويتميز أبناؤها بالانتماء وحب الوطن والتضحية من أجله، موضحا أنه سوف تعقد غدا ندوة عن حرب أكتوبر يحاضر فيها خبراء عسكريون ومن بينهم من حضر حرب أكتوبر، وذلك احتفالا بالذكرى ٤٨ لنصر أكتوبر المجيد.

 

مسيرة جنوب سيناء انتصار أكتوبر اغاني وطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

الخميس إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القوات المسلحة

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

بينها تخفيض تحليل كورونا للمسافرين.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات مهمة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

عقبات وحلول.. هل صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل باتت قريبة؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

مسئول بالإدارة الأمريكية: واشنطن ستبلغ إسرائيل بالإلتزام بالدبلوماسية مع إيران