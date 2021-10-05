محافظ المنيا يبحث مع وفد التنمية المحلية ملف تنمية الصعيد

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعا مع وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبحضور وحدة التنفيذ المحلية، وإدارة التخطيط والمتابعة، وإدارة التخطيط العمراني، إدارة النظم الجغرافية، ومسئولي التكتلات .

حضر الاجتماع، الدكتور محمد ندا خبير أول بالبنك الدولي، المهندسة شريفة ماهر، والمهندسة هبة جامع من المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة، وممثلي البنك الدولي وأعضاء مكتب تنسيق البرنامج وأعضاء وحدة التنفيذ، والجهات المعنية بالمحافظة.

القاضي ووفد التنمية المحلية والبنك الدولي

وقال المحافظ، إن الهدف من عقد الاجتماع وضع الأسس والقواعد لأنشطة البرنامج التي نسير عليها في هذه المرحلة ، بما ينعكس بمردود إيجابي في حياة المواطن المنياوي، خاصة وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

القاضي ووفد التنمية المحلية والبنك الدولي

ووجه المحافظ، بالبدء في تكتل العسل الأسود في مركزي ملوي ودير مواس، بعد عمل حصر للعصارات والمصانع وأصحاب الحيازات من صغار وكبار المزارعين وتوقيعها جغرافيا بالمركزين، كما يتم العمل على تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركزي مغاغة والعدوة وتوقيعهم جغرافيا، والاستفادة من وحدة المتغيرات المكانية ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة، بوضع منظومة لإدارة الأصول موقعة جغرافيا لمراكز المحافظة، وحصر التكتلات الاقتصادية بكل أنشطتها وتوقيعها جغرافيا .

القاضي ووفد التنمية المحلية والبنك الدولي

كما أشار المحافظ، إلى أهمية العمل على تنمية وتطوير وتحديد منظومة العمل بالمناطق الصناعية وبخاصة المنطقة الصناعية بالمطاهرة، حيث يعمل بها أكثر من 477 مصنع، ودراسة احتياجاتها وخاصة محطة معالجة الصرف الصحي الصناعي، وأشار المحافظ إلى أهمية تنمية وتعظيم الموارد المالية للمحافظة من خلال العمل على تطوير السويقات والمواقف ورفع كفاءتها، والتطوير الحضري للميادين بشكل نموذجي، والعمل في المرحلة القادمة على رفع كفاءة الميادين بالمنيا.

القاضي ووفد التنمية المحلية والبنك الدولي

ووجه المحافظ، بعمل لقاءات مجتمعية مع المواطنين لتحديد احتياجاتهم بالتعاون مع اللجان المجتمعية والانتهاء من تشكيل لجان التخطيط المحلى بالمراكز على أن تضم مدير التخطيط بالمركز وممثلي الوزارات الخدمية والهيئات وشركات المرافق على مستوى المركز، والانتهاء من تشكيل لجان التخطيط المحلى بالمراكز للبدء في إعداد خطة العام المالي 2022/2023 بالإضافة إلى تشكيل لجان تنمية الموارد المحلية على مستوى المحافظة.

القاضي ووفد التنمية المحلية والبنك الدولي

ومن جانبه قدم الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الشكر لمحافظ المنيا على دعمه للمشروع ومتابعته بشكل متواصل، وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى دعم وتطبيق كافة الإصلاحات التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي، كما ناقش خلال الاجتماع أسس التكتلات والتطوير، وقدم الشكر لفريق عمل المشروع بالمحافظة، كما حرص على تكريم بشر طاهر مدير وحدة التنفيذ لتنمية الصعيد، وعبد الظاهر حسن أخصائي التكتلات الاقتصادية بالوحدة التنفيذية لبرنامج تنمية الصعيد، لحضور تدريب البنك الدولي لأخصائي تكتلات اقتصادية لسلاسل القيمة الاقتصادية .