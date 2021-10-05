الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

التعليم والصحة بشمال سيناء يناقشان مواجهة كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

عقدت مديرية  الصحة ومديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وذلك  لوضع خطة وقائية مشتركة للحد من انتشار الأمراض المعدية.

حضر الاجتماع الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام، والدكتور أحمد عمر والدكتورة إسراء حسن، إدارة  الرعاية الصحية بالمديرية.

وأكد مدير الطب الوقائي، استعداد مديرية الصحة الكامل للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى تفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

وأشار إلى أهم النقاط التي جاءت باجتماع اليوم في عدد من الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، ومن بينها الاكتشاف المبكر من خلال وجود فريق للتحكم والسيطرة بكل مدرسة يضم ناظر المدرسة والأخصائي الاجتماعي والزائرة الصحية، وأهمية ارتداء الكمامة.

وشدد على ضرورة توفير تهوية جيدة بالفصول، فضلاً عن الاهتمام بغسل الأيدي بالماء والصابون المستمر، واستخدام المناديل الورقية وتنظيف الأسطح.

وأضاف أن أي طالب لديه ارتفاع في درجة الحرارة لابد أن يلزم منزله، لأنه من الممكن أن يكون مصابًا بالمرض، وعلى ضرورة وجود منظومة صحية تناظر الحالات المصابة، حتى يتم عزلها في نفس يوم ظهور الأعراض، وكذلك ضرورة الراحة التامة للطلاب المصابين بالمنزل لمدة أسبوعين تجنبًا لحدوث عدوى.

 

كورونا التعليم الصحة شمال سيناء مواجهة

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