الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق في واقعة اختلاس بملايين الجنيهات في شركة كهرباء دمياط

محكمة
محكمة

تباشر النيابة العامة في دمياط التحقيقات في القضية رقم 747 لسنة 2021 إداري أول دمياط، المتهم فيها موظفين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بدمياط والمتهم الأول فيها موظف وظيفته محاسب تاني مسؤول التحميل عن المديونيات مسبقة الدفع بهندسة شمال دمياط ، والمتهم الثاني مراجع تحصيل أول بهندسة كهرباء شمال دمياط، والمتهم التاسع محصل بهندسة كهرباء شمال دمياط، المتهمين باختلاس المال العام بقيمة 2618774,05 جنيه، حيث كانوا يتلاعبون بأرصدة العملاء بتحميلهم مبالغ مالية بدون وجه حق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني حصل على إيصالات بقيمة تتعدى 3 ملايين جنيه وتسليمها للمتهم الأول الذي استخدم جزءا منها في التحميل علي المشتركين ولكن تم إلغاء القيمة من حسابات العملاء بمبلغ يتعدي المليون جنيه وتم إرفاق مذكرة من قبل شركة الكهرباء بإلغاء المبالغ التي تم تحميلها علي العملاء بدون وجه حق.

أما باقي المتهمين من الثالث حتي الثامن سيتم مجازاة كلا منهم جزاء إداري حيث أنهم أهملوا إهمال جسيم بتسليم الايصالات الملغاة التي تخص العام المالي 2015/2016 والتي كان يتعين إعدامها دون التأكد من اللجنة بإعدام المتهم الثاني للعهدة مما ترتب عليه استيلاء المتهم الثاني علي الإيصالات وسلمها للمتهم الأول الذي كان يعيد تحمليها علي العملاء حيث استخدم جزء منها بقيمة 1.4649.65 جنيه.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض كهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

الخميس إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القوات المسلحة

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

بينها تخفيض تحليل كورونا للمسافرين.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات مهمة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

عقبات وحلول.. هل صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل باتت قريبة؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

مسئول بالإدارة الأمريكية: واشنطن ستبلغ إسرائيل بالإلتزام بالدبلوماسية مع إيران