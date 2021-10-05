التحقيق في واقعة اختلاس بملايين الجنيهات في شركة كهرباء دمياط

تباشر النيابة العامة في دمياط التحقيقات في القضية رقم 747 لسنة 2021 إداري أول دمياط، المتهم فيها موظفين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بدمياط والمتهم الأول فيها موظف وظيفته محاسب تاني مسؤول التحميل عن المديونيات مسبقة الدفع بهندسة شمال دمياط ، والمتهم الثاني مراجع تحصيل أول بهندسة كهرباء شمال دمياط، والمتهم التاسع محصل بهندسة كهرباء شمال دمياط، المتهمين باختلاس المال العام بقيمة 2618774,05 جنيه، حيث كانوا يتلاعبون بأرصدة العملاء بتحميلهم مبالغ مالية بدون وجه حق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني حصل على إيصالات بقيمة تتعدى 3 ملايين جنيه وتسليمها للمتهم الأول الذي استخدم جزءا منها في التحميل علي المشتركين ولكن تم إلغاء القيمة من حسابات العملاء بمبلغ يتعدي المليون جنيه وتم إرفاق مذكرة من قبل شركة الكهرباء بإلغاء المبالغ التي تم تحميلها علي العملاء بدون وجه حق.

أما باقي المتهمين من الثالث حتي الثامن سيتم مجازاة كلا منهم جزاء إداري حيث أنهم أهملوا إهمال جسيم بتسليم الايصالات الملغاة التي تخص العام المالي 2015/2016 والتي كان يتعين إعدامها دون التأكد من اللجنة بإعدام المتهم الثاني للعهدة مما ترتب عليه استيلاء المتهم الثاني علي الإيصالات وسلمها للمتهم الأول الذي كان يعيد تحمليها علي العملاء حيث استخدم جزء منها بقيمة 1.4649.65 جنيه.