افتتاح 3 مشروعات تنموية بالعريش بقيمة 87.4 مليون جنيه

واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، احتفالاتها بالذكرى الـ48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، إذ افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، 3 مشروعات تنموية بمدينة العريش بقيمة 87 مليون و400 ألف جنيه.

وأكد المحافظ، على اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير المرافق الخدمية وإقامة العديد من المشروعات في نطاق محافظة شمال سيناء، مشيرًا الى أنه تم إنفاق مبلغ 650 مليار جنيها خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية"من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها".

وافتتح المحافظ يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وغريب حسن، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، المدرسة التكنولوجية اليابانية بالعريش.

وأكد المحافظ، أن المدرسة اليابانية علي مساحة 10 آلاف متر مربع وبتكلفة تقدر ب ١7 مليون و900 ألف جنيه، وتضم ٣ أدوار بها ١٤ فصل تعليمي وقاعات للأنشطة "حاسب الي-اقتصاد منزلي-مصادر-مجال زراعي-تربية فنية-تربية موسيقية"، بجانب معمل للعلوم ومكتبة ومساحات خضراء وملعب متكامل.

كما افتتح المحافظ يرافقه اللواء هشام الخولي ، نائب المحافظ، والمهندس حسام شاهين، رئيس مجلس إدارة محطة "شاهين غازتك"، محطة تموين السيارات بالغاز "شاهين غازتك" بشارع 23 يوليو بالعريش، حيث أكد المحافظ أن المحطة على مساحة ألف متر مسطح وبتكلفة 60 مليون جنيه، وتضم 6 مسدس شحن، مركز اختبار للاسطوانات، مكتب للشحن ، وحدة تحويل السيارات من البنزين إلي الغاز الطبيعي، مركز لتغيير الزيوت، مبني إداري يضم عدد من المكاتب الإدارية.

وافتتح المحافظ يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، مخازن مجلس مدينة العريش بمنطقة عاطف السادات بالعريش، لافتا الي انها علي مساحة 4500 متر مربع، بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وتضم مجمع مخازن ومخزن سماوي مفتوح، ومبني إداري يضم عدد من المكاتب الإدارية، مشيرًا إلى تركيب منظومة تأمين الكتروني للمخازن من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.