الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حملات المتابعة لتطبيق المواعيد الشتوية الخاصة بغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيتريات، والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري، وفقًا للقرار الوزارى رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠.

وواصلت الوحدات المحلية حملاتها للتأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش بذلك القرار الذي يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية بإستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق فى العاشرة مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى الحادية عشر مساءً.

 وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة.

 وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل على مدار الـ٢٤ ساعة، هذا إلى جانب مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتلة السكنية لتكون من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق فى السادسة مساءً، ويستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

محافظ دمياط محافظة دمياط الدكتورة منال عوض دمياط ,كورونا

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