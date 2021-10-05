الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تطالب بموقف دولي حازم ضد جرائم المستوطنين المتصاعدة

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بموقف دولي حازم في وجه جرائم المستوطنين المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تتم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الوزارة- في بيان صحفي: "هذه الجرائم التي تتم برعاية واحتضان المستوى السياسي الإسرائيلي، دليل واضح على صحة المطالبات الفلسطينية المستمرة بوضع عناصر الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب".

وقالت إن المواطن الفلسطيني الأعزل يتعرض يوميًا لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، في محافظات الضفة الغربية كافة، تشمل جميع مناحي حياته ومقومات وجوده في أرضه ووطنه، وذلك بغطاء واضح من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأرض الفلسطينية، وكسر إرادة الصمود والمواجهة لدى أبناء شعبنا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشهد الإجرامي يتكرر على مدار العام، وبشكل خاص قبيل وأثناء موسم الزيتون، في محاولة لإفشاله، وتكبيد المزارع الفلسطيني خسائر اقتصادية كبيرة، في وهم إسرائيلي لدفع المواطن الفلسطيني للاقتناع بعدم جدوى استثماره بأرضه، وزراعتها بأشجار الزيتون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

بينها تخفيض تحليل كورونا للمسافرين.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات مهمة

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

منتصر الزيات يطالب ببراءة الإرهابي الدولي محمود عزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

عقبات وحلول.. هل صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل باتت قريبة؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

مسئول بالإدارة الأمريكية: واشنطن ستبلغ إسرائيل بالإلتزام بالدبلوماسية مع إيران