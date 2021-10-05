رئيس النمسا يبدأ زيارة رسمية لبواندا لتعزيز الروابط الثنائية

بدأ الرئيس النمساوي أليكساندر فان دير بيلن، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى بولندا؛ لإجراء محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية والمشروعات المشتركة بين الجانبين.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، اليوم، أن الرئيسين التقيا بحضور زوجتيهما في القصر الرئاسي بالعاصمة (وارسو) كما سيعقد الرئيسان لقاء ثنائيا وستجرى محادثات على المستوى الحكومي بين الجانبين يعقبها مؤتمر صحفي.

وتابع الراديو أن الرئيسين سيشاركان في قمة تجارية بولندية-نمساوية في (وارسو) كما سيلتقي الرئيس النمساوي برئيس الحكومة البولندية ماتيوس مورافيسكي ورئيسي المجلسين التشريعيين ببولندا.