الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنجلاديش تتخذ خطوات أكثر صرامة لمنع الأنشطة غير المشروعة على الحدود

الحدود
الحدود

قال وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن اليوم الثلاثاء إن حكومة بلاده ستتخذ خطوات أكثر صرامة لمنع الأسلحة غير المشروعة، وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر على طول الحدود بين بنجلاديش وميانمار، محذرا من "إطلاق النار"، إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف عبد المؤمن- في تصريحات للصحفيين،وفقا لوكالة أنباء "يو إن بي" البنغالية- : "كان هناك قرار بعدم فتح النيران على طول الحدود بين بنجلادش وميانمار، لكن الآن سيسمح باطلاق النار (إذا لزم الأمر) لمنع الأنشطة غير القانونية".

وأشار إلى وجود نقاش مع وزير الداخلية البنغالي لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف جميع أنواع التهريب على طول الحدود بين بنجلاديش وميانمار، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ستتخذ قرارًا بهذا الصدد.

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