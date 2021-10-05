الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» (صور)

جولة وزير الإسكان
جولة وزير الإسكان ومحافظ أسوان

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الجديدة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان عددا من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك في إطار المتابعات الميدانية المتتالية لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة". 

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ورافقهم الدكتور مهندس سيد إسماعيل نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، ونائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. 

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واستهلت الزيارة بتفقد الوزير والمحافظ لمشروع الصرف الصحى بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو والذى يخدم أكثر من ١٤ ألف نسمة وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة ١٦٩ مليون جنيه، حيث يضم المشروع محطة معالجة بطاقة ٢ إلى ٣ ألاف م٣/ يوم بنسبة تنفيذ ٢٠ ٪ ، بجانب عدد ٢ محطة رفع رئيسية وفرعية، بالإضافة الى الشبكات بنسبة تنفيذ ٢٥٪ منها شبكات الإنحدار بطول ٤٤ كم ، وأيضاً خط الطرد بطول ٤ كم ، وكذا خط السيب بطول ٥ كم ، وهو الذي يتوازى مع قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد ١٥ كم من الخطوط الرئيسية لمياه الشرب بتكلفة ٧.٢ مليون جنيه بأقطار مختلفة تصل إلي ٨ بوصة بنفس القرية، بجانب مشروع مد وتدعيم باقي الشبكات بتكلفة ٢ مليون جنيه وبطول ٦ كم ، وبقطر ٤ بوصة. 

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وحرص الدكتور عاصم الجزار واللواء أشرف عطية علي عقد لقاء مع أهالي قرية فارس للإستماع إلي مطالبهم ووجهات نظرهم في المشروعات المنفذة وقياس مدى رضاهم حيث أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسى علي هذه المبادرة التنموية الغير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث ، كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان عدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز التعمير التابع للوزارة بنفس القرية أيضاً ومنها مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة ٩٠٠ م٢ وبتكلفة ١٠ مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين ويأتي إنشاء هذا المجمع ضمن إنشاء ٣١ مجمع بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة. 

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جدير بالذكر أن زيارة وزير الإسكان للمحافظة شملت تفقد عدد من المشروعات بمدينة أسوان الجديدة يرافقه خلالها محافظ أسوان منها مشروع الإسكان الإجتماعى والذى يضم ٤٠٢٠ وحدة سكنية فى مرحلته الأولى حيث تعتبر المدينة إضافة هامة لتحقيق الإمتداد العمرانى المطلوب وتخفيف الضغظ والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة. 

كما تتضمن الزيارة تفقد مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى والذى يعد نقله حضارية وسياحية جديدة على طريق التنمية حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى ١٠٥٠ فدان بتكلفة إستثمارية تصل لنحو مليار و ٢٠ مليون جنيه ، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو ٧٥٠ عاملاً وفنياً ومهندساً. 

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ويضم المشروع أيضاً منطقة الفيلات ١٤٣ فيلا على مرحلتين، وكذا الحديقة النيلية والبازارات النوبية ، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى، علاوة على أنه يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة ٣ آلاف متفرج. 

وزير الإسكان مياه الشرب الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الرئيس مياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية محافظ أسوان

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وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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