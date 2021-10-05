الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض «كلنا واحد» لتوزيع المستلزمات المدرسية بكفر الشيخ

معرض كلنا واحد
معرض كلنا واحد

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، قسم فصول الاستزراع السمكى بالمدرسة الثانوية الزراعية، وتعرف على محتويات القيم من أدوات ووسائل تعليم،موجها بتأهيل الطلاب لسوق العمل،للعمل بالمزارع إضافة لتبني مشروعات استزراع سمكي على غرار مزرعة قلين التي يديرها 3 أشقاء من الشباب بطريقة إعادة تدوير المياه والتحكم فيها إلكترونيًا.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ ونائبه معرض مدرسة "محمد فريد" المعرض الخيري لطلاب المدارس "كلنا واحد" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومعرض شتاء دافئ، والذى يضم ملابس وأدوات وحقائب مدرسية، ويضم المعرض 2000 قطعة ملابس، لتوزيعها على الطلاب الفقراء والاشد فقرًا، محذرًا من تصوير الطلاب اثناء تسليمهم أو اختيارهم للملابس.

كما تفقد المحافظ متحف مدرسة الثانوية الزراعية بدسوق والذى يضم أحياء محنطة حيوانية وسمكية ونباتية، كما زار معرض المنتجات الغذائية، بالاضافة الى قسم البساتين بالمدرسة مشيدًا بما تضمه المدرسة من منتجات متنوعة.  

كما تفقد معرض المجال الصناعى بالتعليم العام والذى يضم مشغولات يدوية وصناعة ملابس ولوحات فنية ومناهج دراسية " ابتدائي، إعدادي، وثانوي" بالإضافة إلى معرض التربية الفنية، موجها بفتح منفذ بالمدرسة الثانوية الزراعية لبيع المنتجات المتعددة التي تنتجها.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتطبيق العقوبات لمنع وقوع ذلك.

دسوق معرض مدرسة حياة كريمه كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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