تشغيل تجريبي لـ15 عيادة تخصصية بمستشفى سوهاج الجامعي

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم مراحل تشغيل 15 عيادة خارجية في تخصصات طبية مختلفة بمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، كمرحلة أولى من الافتتاح التجريبي للمستشفى لتقديم خدمات صحية عالية المستوى، يرافقهما الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفى الجامعي القديم، والمهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

وخلال الجولة التفقدية استمع اللواء طارق الفقي بالشرح عن التجهيزات والكوادر الطبية المتخصصة الخاصة بالعيادات، موجهًا إدارة المرور بعمل خط سير لنقل المرضى والمراجعين من وإلى المستشفى الجديدة، مقدمًا التهنئة لشعب سوهاج بالافتتاح التجريبي للعيادات الخارجية، لافتًا أن المستشفى تعد طفرة كبيرة بالقطاع الصحي، وإضافة جميلة لسوهاج، في توفير حزمة من الخدمات الطبية المتخصصة التي يحتاجها أبناء المحافظة ككل، وسكان مدينة سوهاج الجديدة على وجه الخصوص، تمتاز بتوفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالخالق أن تكلفة المستشفى الجديدة بلغت مليار و178 مليون جنية، وتمثل صرح معماري وطبي على أعلى مستوى، مؤكدًا على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى بالعيادات الخارجية، مضيفاً أن الجامعة تحرص على السير بخطى سريعة في استكمال واستيفاء تأثيث المستشفى الجديد بالأثاث الطبي وغير الطبي، قبل الإعلان عن افتتاحها قريبًا باعتبار أنها أحد المشروعات القومية التي يتم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستخدم قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي ومحافظات جنوب الصعيد بكافة فئاته، معلناً انه تم تخصيصها لاستقبال حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لتخفيف العبء عن المستشفى الجامعي القديم.

موجهًا شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية واللواء بهاء رئيس هيئة الشراء الموحد.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أن المستشفى مقام على مساحة 24000 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق + طابق أرضي، وملحق بها 4 مباني خدمية، ويضم المستشفى 16 غرفة عمليات، و280 سرير إقامة مرضى، منهم 45 سرير عناية مركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، و32 ماكينة غسيل كلوي، وتم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجديدة أنه تم تشغيل 15 عيادة خارجية في تخصصات مختلفة منها التجميل، جراحة الأطفال، جراحة القولون، القوقعة، النساء والتوليد، العظام، روماتيزم، مسالك، صدرية، أطفال، أنف وأذن، سكر وكلى، رمد، أوعية دموية، مشيرًا إلى أن المستشفى تقدم خدمات طبية للمرضى من مختلف الطبقات والفئات العمرية.

جدير بالذكر أنه جارِ استقبال الأثاث الطبي والغير طبي لفرش المستشفى بالكامل إيذاناً بقرب افتتاحها رسميًا من قبل المؤسسة الرئاسية.