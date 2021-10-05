المتحدث العسكرى يهنئ المصريين بانتصارات أكتوبر: مرجع لكل الأجيال على مر العصور

قدم العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، التهنئة للشعب المصري، بذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال عبدالحافظ، في بيان: «باسمى وباسـم أسـرة مكتـب المتحدث العسكري، أتقدم بأسمى آيـات التهانـي بمناسبة الاحتفـال بالذكرى الثامنـة والأربعين لنصـر أكتوبر المجيـد، والتـي سـجلت فـي صفحـات التاريـخ لتظـل إلـى يومنـا هـذا مصـدر فـخـر وعـزة وكرامة لكل المصرييين».

وتابع: «كان للإعـلام الوطنـي الصـادق خـلال تلك الفترة دور بالـغ الأهميـة فـي تجسيد تضحيات وانتصارات قواتهـم المسلحة بأحرف من نور لتظل مرجعا لكل الأجيال على مر العصور، داعين الله عـز وجـل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم وأن يديم علينا النصر من أجل رفعة وسلامة الوطن».