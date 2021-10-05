الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إيمان الحصري تخضع لجراحة جديدة فى ألمانيا.. القصة الكاملىة لأزمتها الصحية

ايمان الحصري
ايمان الحصري

تصدرت الإعلامية إيمان الحصري مؤشرات البحث بعدما كتبت الصفحة الرسمية لها منشورا جديدا، وكتب حسابها الرسمي على فيس بوك :«تخضع الإعلامية إيمان الحصري لجراحة دقيقة في ألمانيا، نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب، وإذا استرحم به رحم، وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية».

إيمان الحصري 

وتلقت “الحصري” تعليقات من متابعيها على فيس بوك، فقالت منال:« يارب ينجيها ويكتب لها الشفاء العاجل ويردها لأهلها ولكل أحبابها سالمة معافة إن شاء الله».

بدأت قصة مرض الاعلامية إيمان منذ يونيو الماضي،وتغيب عن الشاشة حتى الآن، ولم تفصح أو أحد من أسرتها عن سبب مرضها، وما تم تداوله من المقربين أنها خضعت لجراحة فتعرضت لمضاعفات خطيرة وأجرت بعدها 7 عمليات.

و ظهرت إيمان الحصري فى أغسطس الماضي، لتكتب أول منشور لها فى 2 أغسطس، وجهت خلاله الشكر لكل من ساندها فى رحلة العلاج، موضحة أنها خاضت تجربة صعبة للغاية، ولا تزال تعيش فترات حرجة، لم تنته بعد، غير أنها تثق في قدرتها على تجاوز الألم، بفضل دعوات الجمهور.

وكتبت المذيعة عبر صفحتها بموقع ىالتواصل الاجتماعي فيس بوك: "أول مرة أكون قادرة إنى أكتب على فيس بوك من شهور".

وأضافت "والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللى شوفته وسمعته وقريته فى كل كلمة وكل دعوة من القلب، الدعاء الصادق اللى لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتى".

وتابعت: "ناس كتير أوى نفسى أكلمها وأقولها شكرًا بجد على حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليه، إن شاء الله عندى ثقة كبيرة إنى هعدى التجربة الصعبة دى على خير لأن الحقيقة ما زلت فيها لسة مخرجتش ولسة محتاجة دعواتكم".

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وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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