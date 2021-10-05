الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء اليابانى: مستعد لمقابلة زعيم كوريا الشمالية دون أى شروط

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا أن القضايا العالقة مع كوريا الشمالية تحتل الأولوية القصوى في العلاقات الخارجية.

وقال كيشيدا - في تصريح نقلته صحيفة جابان توداي اليابانية- إن: "قضية الاختطافات هي أهم قضية.. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق عودة المخطوفين في أسرع وقت ممكن.. أنا جاهز لمقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دون أي شروط".

وتعهد بأنه سيفعل كل ما في وسعه لمحاربة فيروس كورونا وإعادة اقتصاد البلاد إلى مساره، قائلًا: "سنجري تحليلًا شاملًا للتدابير التي اتخذت حتى الآن ونختبر الأمور التي شكلت مأزقًا في جهود التعامل مع الأزمة".

وأضاف: استنادًا إلى النتائج، سنعزز تدابير الاستجابة للأزمة بشكل كبير، ومن بينها تلك الرامية إلى الحد من تنقلات الأفراد في أوقات الطوارئ، وتأمين أسرّة في المستشفيات.. كما سنعزز قدرة الحكومة على التحرك بوصفها برج مراقبة عند إدارة الأزمات.

وأعلن البيت البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ فوميو كيشيدا في مكالمة هاتفية على توليه منصب رئيس وزراء اليابان، مشيرا إلى أنه "يتطلع إلى تعزيز العلاقة في السنوات المقبلة نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه بلادنا في تعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء « تاس» الروسية ، أوضح البيت الأبيض أن الزعيمين "أكدا قوة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، الذي هو حجر الزاوية للسلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم". 

وانتخب البرلمان الياباني وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا رئيسا لحكومة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وصادق مجلس النواب على تولي المحافظ البالغ من العمر 64 عاما المنصب خلفا ليوشيهيدي سوجا بدءا من يوم الإثنين، وذلك بدعم من أغلبية أصوات أحزاب الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر أن يقدم كيشيدا، الذي كان وزيرا للخارجية لسنوات في عهد رئيس الوزراء اليميني المحافظ السابق شينزو آبي، تشكيلته الحكومية قريبا.

طوكيو اليابان رئيس الوزراء اليابانى كوريا الشمالية

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وائل لطفي

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