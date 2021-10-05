شكرى يبحث العلاقات الثنائية مع سكرتير مجلس الأمن الروسى

اجتمع وزير الخارجية ‎سامح شكري، منذ قليل، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في موسكو.

وبحث شكري، خلال اللقاء، سبل الدفع قُدما بمختلف ملفات التعاون الثنائية، بالإضافة إلى عدة قضايا إقليمية ودولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المستمر بين مصر وروسيا.

وجاء اجتماع وزير الخارجية مع باتروشيف في ختام زيارة الأول إلى روسيا.

واجتمع شكري، أمس الإثنين، بنظيره الروسي سيرجي لافروف، ‏في مستهل إلى موسكو.

وسلم شكري، لافروف، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

لقاء شكري وباتروشيف

شكري يجتمع بسكرتير مجلس الأمن الروسي

شكري يجتمع بسكرتير مجلس الأمن الروسي