روسيا ترسل أول طاقم سينمائى إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلقت اليوم الثلاثاء من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-19" وعلى متنها المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة الفضائية الدولية.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في بيان لها، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن المركبة انفصلت عن الصاروخ الحامل لها بعد تسع دقائق من الانطلاق، وستلتحم بوحدة "راسفيت" (الشروق) بالمحطة الفضائية الدولية خلال 3 ساعات و17 دقيقة تقريباً.

وأشارت إلى أنه سيكون في مرافقة المخرج والممثلة على متن المركبة الفضائية رائد الفضاء أنطون شكابليروف.

وأضاف البيان: "أن الطاقم الاحتياطي يضم رائد الفضاء، أوليج أرتيمييف والممثلة ألينا موردوفينا والمصور أليكسي دودين.

ويحمل الفيلم عنوان "التحدي" ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء. وسوف يتعين على الطاقم تصوير حوالي 35-40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة الفضائية الدولية.