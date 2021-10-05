«غنيم»: ما حدث بعد توقف «فيسبوك» تأكيد واضح على أهمية المنصات الرقمية

قال كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إنه مهما تعددت الإشاعات عن أسباب توقف اهم مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا عن العمل، يجب الاعتماد على تصريحات شركة "فيسبوك" الرسمية، التي نفت كل ما قيل تمامًا.

وأضاف “غنيم”، في تصريحات له، أن “ما حدث بالأمس تأكيد واضح وصريح على أهمية المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه أصبح القلب النابض للحياة والتواصل بين البشر جميعًا على مستوى العالم سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات”.

وتابع:"وهذا بشكل مباشر يحفزنا أيضا على الاستمرار بقوة في مسيرة التحول الرقمي التي بدأتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك لمواكبة التطور المحلي والعالمي للمستخدمين، كما يجب علينا العمل على تشجيع الشباب المصريين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية على تطوير أفكارهم وتوصيلهم بحضانات الأعمال والمستثمرين، الذي سيكون وقود الاقتصاد المصري في السنوات القادمة".

وكلف العطل المفاجئ في خدمات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" شركة "Facebook Inc" حوالي 164 ألف دولار خسائر في الدقيقة الواحدة، أي ما يقارب من 60 مليون دولارفي فترة الانقطاع بأكملها.

كما شهدت أسهم الشركة انخفاضا قدر بأكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، وكلف ذلك المؤسس مارك زوكربيرج خسائر شخصية بنحو 6 مليارات دولار، بعد تعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لانقطاع غير مسبوق استمر قرابة 6 ساعات.

بنسبة 4.89% صباح يوم الاثنين، بعد مقابلة بثتها "60 Minutes" في وقت متأخر من يوم الأحد مع عالم بيانات "فيسبوك" السابق فرانسيس هوغن.

وبعد ساعات، أصبح "فيسبوك" مظلمًا، حيث فقد المستخدمون إمكانية الوصول إلى جميع صفحات الويب الخاصة به على "facebook.com" بالإضافة إلى "إنستغرام" و"واتس آب". وبعد أكثر من 6 ساعات بدأت المواقع في العودة للعمل.

وقال "Downdetector"، الذي يتتبع حالات انقطاع الموقع، في تغريدة على "تويتر"، إن الانقطاع كان غير مسبوق. و قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة الأم "Ookla" إنه تعقب أكثر من 14 مليون تقرير مشكلة ناجمة عن انقطاع الخدمة بحلول الساعة 6:30 مساء.



