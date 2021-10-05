الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أسماء مصابي حادث أسوان بمستشفى الجامعة

مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى

استقبلت مستشفى أسوان الجامعى، اليوم الثلاثاء، مصابي  حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى "كبود'' وتحديدًا عند منطقة كمين الخطارة، الذي  أسفر عنه إصابة 22 شخصًا.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وتوجهيات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، الذي وجه بتوفير الرعاية الطبية  الكاملة للمصابين.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: عبدالرحمن محمد إبراهيم  34 سنة، وأسماء فوزي السمان 22 سنة، وياسمين فوزي السمان 20 سنة، وسحر كمال علي جاد الكريم 30 سنة، وأحمد عابدين أحمد فارس 30 سنة، وياسمين صالح عبد الرسول صالح 21 سنة، وعبده عثمان عبدالجليل حسن 50 سنة، ومريم إمام محمد معاذ 26 سنة، وكريمة جامع مصطفى 27 سنة  ونجوي محمد سليمان محمود 40 سنة، وسيد صالح عبدالرسول صالح 20 سنة.

كما أصيب بالحادث: أسماء محمد كامل 37 سنة، وعمر ماهر فتحي مصطفى 42، وإبراهيم طه  محجوب يحي 23 سنة، وعبدالغفار علي إبراهيم ابو بكر 51 سنة، وإسراء عبد الغفار علي إبراهيم 12 سنة، وشيماء محمد فاروق 23 سنة وارما عثمان عبدالجليل حسن 56 سنة، ومحمد زين الدين صالح 60 سنة، وهناء عبد السلام مصطفى 23 سنة، وحمدي عثمان عبدالحميد 50 سنة.

وأوضح الدكتور عصام ابو المجد مدير مستشفى الجراحة، أن جميع المصابين في قسم الإستقبال والطوارئ وجاري إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، كما تم خروج المصابة هناء عبدالسلام مصطفى بعد اتخاذ اللازم من إجراءات طبية بالمستشفى الجامعي بأسوان.

أسوان مستشفيات حادث تصادم مستشفي الجامعة الفحوصات الطبية اسماء المصابين مستشفى أسوان الجامعي

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وائل لطفي

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