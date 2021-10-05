الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العصفور الأزرق» يسحب البساط من عملاق التواصل الاجتماعي في 6 ساعات

تويتر
تويتر

تعرضت شبكة «فيسبوك» أمس الاثنين، لعطل قرابة الـ 6 ساعات، كما توقف واتس اب وانستجرام عن العمل أيضا، مما دفع  العديد من المستخدمين لمنصة تويتر .

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر منصته "Twitter Support" أن بعض خدماته تأثرت بسبب الإقبال الكبير عليه.

وقال في تغريدة : "في بعض الأحيان، يستخدم عدد أكبر من الأشخاص  تويتر أكثر من المعتاد، نحن نستعد لهذه اللحظات، لكن الأمور اليوم لم تسر كما هو مخطط لها بالضبط.، ربما واجه بعضكم مشكلة في رؤية الردود والرسائل المباشرة نتيجة لذلك، تم إصلاح هذا، آسف بشأن ذلك!"

وغرد تويتر: "hello Literally everyone"  في الوقت الذي كانت تعاني فيه وسائل التواصل الاجتماعي من عطل كبير.

كما سخر جاك دورسي، مؤسس موقع تويتر من تغريدة، قام بها حساب لتطبيق واتساب على تويتر، حيث كتب واصفا تغريدة واتساب: "أعتقد أن هذه التغريدة يجب أن تكون مشفرة"، في إشارة لتعطل تطبيق واتسآب.

وعلق جاك دورسي على تغريدة لشخص يدعي أن نطاق موقع فيسبوك معروض للبيع، قائلا: "كم السعر؟".

يذكر أن شركة فيسبوك، قد أعلنت الاثنين، عبر حسابها على تويتر، وجود عطل في تطبيقاتها ومنتجاتها.

حيث قال حساب فيسبوك على تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

بينما قال حساب واتساب: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتساب في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن" 

وبدوره قال  حساب إنستجرام: "يواجه إنستغرام بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي، وقد تواجه مشكلات في استخدامه. تحمل معنا، نحن نعمل على حل ذلك".

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