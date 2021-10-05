الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف يهنئ السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجه نقيب الأشراف، التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، وكافة جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لملحمة انتصارات السادس من أكتوبر 1973.

وأشاد بدور الجيش المصري الذي كان ولا يزال وسيظل يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية دون ترك أحد يحاول العبث بأمن البلاد، ويؤكد دوما أنه يد تبني وأخرى تحمل السلاح.

وأكد أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، مشددا على أن روح أكتوبر هي روح التضحية والفداء في سبيل الوطن، واعتزاز بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة، مطالبا بالدعاء لجميع الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وطالب جموح المصريين بالتكاتف خلف القيادة الحكيمة وجيشها القوي وأجهزتها الأمنية لدحر قوى الظلام والجماعات الإرهابية المتطرفة.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة نقيب الأشراف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القوات المسلحة المصرية

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وائل لطفي

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