الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط خادمة سرقت ذهبا من شقة فى مدينة نصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، فى ضبط عصابة تتزعمها سيدة لقيامهم بسرقة مسكن إحدى السيدات بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من الأهالى بضبط أحد الأشخاص بعقار كائن دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل إحدى السيدات، مقيمة بالعقـار مـحـل البلاغ وقررت بأنه لدى تواجـدها بالشقة سكنها قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة وإيهامهـا بحـضورها للعمـل طرفهـا كخادمة، وأثناء ذلك فوجئت بقيام شخصان آخران بدفعها للشقة وتهديدها باستخدام سلاح نارى، ومحاولة سرقتها كرهاً عنها إلا أنها قامت بالاستغاثة بالجيران.

وتمكنت بمساعدتهم مــن ضبط شخصين إحدى السيدات "لها معلومات جنائية، سائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وضبط بحوزة السائق سلاح أبيـض.

وبمواجهتهما اعترف الثانى بأنه نظراً لسابقة عمل زوجته طرف المجنى عليها وعلمه بامتلاكها مشغولات ذهبية داخل مسكنها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك استعان بالأولى وشريكيهما شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وأمكن ضبطهما بمحيط محل البلاغ، وتبين إصابة أحدهما بكسر بالقدم حال محاولته الهرب عن طريق القفز لسطح العقار الملاصق "تم حجزه بالمستشفى"، وضبط بحوزة أحدهما طبنجة صوت، المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة اصابة ارتكاب الواقعة القاهرة مسكن

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وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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