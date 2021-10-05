«عبدالرازق» يفتتح جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، صباح اليوم، في إطار قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

ووفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، من المقرر فتح الباب أمام الأعضاء لاختيار عضوية اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 14 لجنة نوعية.

وتنص المادة 39 من لائحة مجلس الشيوخ على:

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

فيما نصت المادة 40 على:

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما تنص المادة 41 على:

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

جدير بالذكر أن المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أعلن الاستعداد التام للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، والتى انعقدت اليوم الثلاثاء، الموافق 5 من شهر أكتوبر المقبل 2021.