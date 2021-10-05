الفنان توفيق عبد الحميد يعود للشاشة من جديد في رمضان

أعلن الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، العودة لجمهوره، من خلال مسلسل جديد يشارك في بطولته في الموسم الرمضاني المقبل، بعد سنوات طويلة من الغياب عن جمهوره.

وكتب “عبد الحميد”، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن شاء الله في رمضان القادم قد أكون ضيفًا عليكم في مسلسل جديد الله المستعان”.

توفيق عبد الحميد

وأشار الفنان توفيق عبد الحميد، إلى أن التواصل مع الناس على السوشيال ممتع ومبهج، رغم وجود شخصيات مزعجة تقلب المزاج.

وأضاف الفنان توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محبة الناس كنز على راسي من فوق، ويوجد أشخاص على السوشيال ميديا يجعلونك تشعر بالحب والتقدير".

وأعرب عن استيائه الشديد لما تداول عنه خلال الساعات الماضية بأنه لم يعرض عليه المشاركة في أي عمل، إضافة إلى غضبه بعدما وصفه البعض بأنه مغمور، مؤكدًا أنه كلام ليس له أساس من الصحة.

ونفى "عبدالحميد"، لـ “الدستور” ما تداول من خلال حساب على موقع التدوينات الصغيرة٠ تويتر والذي جاء فيه: “أنا بعد العمر ده كله يتقالي محدش يعرفك واقعد في البيت”، مؤكدًا أنه حساب وهمي ومزيف فليس له أي حساب خاص على تويتر: “أنا عمري ما كان ليا حساب على تويتر لا زمان ولا دلوقتي ولا هيكون، وتعاملي مع التكنولوجيا بسيط”.