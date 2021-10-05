برلماني: انتصار 6 أكتوبر سيظل محيرا للأكاديميات العسكرية العالمية

هنأ النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة مرور 48 عاماً على ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، الذى سيظل محيراً للأكاديميات العسكرية العالمية.

وأكد زين الدين، أهمية النصر العظيم الذى حققه الجيش المصرى فى السادس من أكتوبر عام 1973 على العدو الإسرائيلى الغاشم والذى أعاد هيبة العسكرية المصرية وأعطى درسا قاسيا للعدو المتغطرس وأثبت للعالم اجمع أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض وأنهم قادرون على التفوق وتحقيق النصر فى كل الظروف.

وتابع أن هذا الانتصار التاريخى سيظل علامة بارزة وحدثًا خالدًا وكبيرا فى قلوب وعقول كل المصريين والعرب لأنه أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة صقور وبواسل الجيش المصرى على تحقيق الانتصار على الإرهاب والإرهابيين لأن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر رغم مرور 48 عاما عليها الا ان هذه الذكرى التاريخية والخالدة التى سجلها التاريخ بحروف من نور تؤكد لنا وللعالم كله أن هذا الجيش الباسل والعظيم لا يقبل الهزيمة.

وأعلنت القوات المسلحة، السبت، شعار الاحتفال بالذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

واعتمد تصميم "لوجو" احتفالات القوات المسلحة في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، والتي انتصر فيها الجيش المصري، على العدو الإسرائيلي، في معركة تاريخية، على تسجيل عظمة المصريين، وقدرة القوات المسلحة، على العبور والانتصار، وتحقيق أهداف الدولة.

وتفتتح محافظة شمال سيناء، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، اليوم الثلاثاء عددا من المشروعات، وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان أن احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر تنطلق بدءا من اليوم الثلاثاء من مدينة العريش بافتتاح المدرسة اليابانية، وافتتاح محطة الغاز بشارع 23 يوليو، وافتتاح مخازن مجلس مدينة العريش بحى عاطف السادات، وتسليم 30 أتوبيسا من المعونة الأمريكية للمحافظة.

وأشار البيان إلى أنه يوم الأربعاء سيتم عقد احتفال رسمى بذكرى انتصارات أكتوبر يتضمن وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول، وإقامة فعاليات منوعة تنفذها الشباب والرياضية وتكريم أسر الشهداء والمصابين.