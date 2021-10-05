الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

مدبولي: توجيهات من الرئيس بتقديم كل الدعم الممكن للبنان

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى القاهرة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دوماً على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

من جهته، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني أنه حرص على أن تكون مصر هي أول دولة يزورها عقب توليه مهام منصبه، تقديرًا للدور المحوريّ لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة ودعم لبنان.

 واستعرض فياض نتائج المباحثات التي أجراها مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لنقل الغاز المصري إلى لبنان؛ من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير اللبناني عن تقدير وشكر لبنان إلى مصر وقيادتها على الدعم والمساندة الدائمين من جانب الشقيقة الكبرى مصـــر للبنان وشعبها، مؤكداً تطلع الحكومة اللبنانية لتعزيز وتنشيط جوانب التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان أمس قد بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا خلال استقباله اليوم (الإثنين) وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض الإجراءات التنفيذية لسرعة وصول الغاز المصري إلى لبنان.

وأكد الملا في بيان أن جلسة المباحثات المشتركة شملت استعراض ومتابعة الإجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا في إطار ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالأردن.

وأضاف أن التعاون بين البلدين هدفه استراتيجي أكثر منه تجارى ويأتي في إطار دعم مصر للبنان وإسهاما في حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية.

من جهتبه، أعرب الوزير اللبناني عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان، مشيرا إلى أن إمداد الغاز الطبيعي المصري يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان.

وأشار البيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع بين وفدى البلدين في هذا الاطار للتوصل لصيغة نهائية للتعاقد.

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