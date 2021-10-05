استطلاع: أكثر من 55% يؤيدون مجلس الوزراء الجديد في اليابان

أظهر استطلاع للرأي، أن نسبة تأييد مجلس الوزراء الذي تم تشكيله حديثًا برئاسة رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا بلغت 55.7 في المئة، بينما كانت نسبة الرفض 23.7 في المائة.

واستمر الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عبر الهاتف على مستوى البلاد على مدى يومين بعد انتخاب كيشيدا رئيسًا للوزراء من جانب مجلسي البرلمان.

وتقارن النتيجة مع نسبة تأييد بلغت 66.4 في المئة لمجلس وزراء رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوجا، عند تشكيلها في سبتمبر من عام 2020 الماضي.

وبدأ فوميو كيشيدا اليوم مهامه كرئيس وزراء اليابان، بعد يوم من توليه منصبه وتشكيل مجلس الوزراء لمواجهة التحديات بما في ذلك إحياء الاقتصاد المتضرر من الوباء والاستعداد لمواجهة موجة سادسة محتملة من كوفيد-19.

وقال كيشيدا في تصريح للصحفيين قبل عقد اجتماع مع وزرائه، حسب ما نقلته صحيفة “جابان تايمز” اليابانية "أود مواجهة مختلف التحديات بسرعة".

وتعهد كيشيدا، بتأسيس نوع جديد من "الرأسمالية" تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة توزيع ثمار ذلك لزيادة دخل الطبقة الوسطى، وأنه يجري العمل على حزمة اقتصادية بقيمة "عشرات التريليونات من الين" لدعم الأفراد والشركات المتضررة من الوباء.

وقال كيشيدا، في مؤتمر صحفي أمس إنه سيحل مجلس النواب يوم 14 أكتوبر على أن تبدأ فترة الحملة الانتخابية يوم 19 أكتوبر الجاري، وأن موعد الانتخابات الذي أعلنه كيشيدا هو أبكر من التكهنات، مما يعكس آمال رئيس الوزراء الجديدة في الاستفادة من ارتفاع شعبيته الأولية بعد توليه المنصب وتحسن وضع وباء كورونا.

وقالت مصادر مطلعة على خطط رئيس الوزراء الياباني بخصوص عند تحديد موعد الانتخابات، إن كيشيدا أخذ في الحسبان زواج الأميرة ماكو وصديقها كي كومورو المقرر في 26 أكتوبر، وأن الترتيبات كانت تجري على أساس أن يكون أول ظهور دبلوماسي لكيشيدا كرئيس للوزراء في اجتماع قمة لمجموعة العشرين يومي 30 و31 أكتوبر في روما، لكنه لن يشارك في الاجتماع.

واستدركت المصادر قائلة: بدلًا من ذلك، حيث يعتزم رئيس الوزراء الياباني الجديد المشاركة في محادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.