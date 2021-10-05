«الاتصالات» تختتم الأولمبياد المصري للمعلوماتية 2021

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الحفل الختامي لفعاليات النسخة الرابعة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية.

وأقيم الحفل هذا العام بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسؤولين وفرق عمل من الجانبين.

وكان قد تقدم للاشتراك في الأولمبياد هذا العام 4646 من طلاب المدارس، تم اختيارهم من خلال مسابقة القندس المصري. وتم اختيار أفضل 300 طالب للمشاركة في البرنامج التدريبي للإعداد للأولمبياد والذي قدمته وزارة الاتصالات.

وساهمت وزارة الشباب والرياضة في نشر المسابقة في مراكز الشباب والأندية بالمحافظات.

وشارك في الأولمبياد طلاب من 24 محافظة وتأهل للمسابقة النهائية 100 مشترك، منهم 22 فتاة.

وجدير بالذكر أنه في عام 2003، أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة لتنظيم الأولمبياد المصري للمعلوماتية بهدف تدريب طلاب المدارس المصريين وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

والأولمبياد الدولي للمعلوماتية هو أكبر وأهم مسابقة في مجال البرمجة والخوارزميات لطلاب المدارس.

وتحرص الوزارة كل عام على إعداد فريق مصري للمشاركة في هذه الحدث.

وبلغ مجموع الميداليات التي حصل عليها الطلاب المصريون في الأولمبياد الدولي 25 ميدالية، منهم 19 برونزية وستة فضية. هذا ومن المقرر أن تستضيف مصر المسابقة الدولية في عام 2024 للمرة الثانية، بعد استضافتها لها للمرة الأولى في عام 2008.

في نفس السياق شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الثالث لفريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالخطتين الاستراتيجية والتشغيلية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات عبر الإنترنت.

والهدف من الاجتماع هو الحصول على مشاركات فريق العمل فيما يتعلق بأطر الخطة الاستراتيجية للاتحاد وخطة عمل أديس أبابا.



وكانت قد تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل تابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومعني بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية واختصاصاته وذلك خلال الاجتماع الافتراضي للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات الذي عُقد من 2 إلى 5 يونيو 2020.

وتتمثل اختصاصات فريق العمل في استعراض حالة تنفيذ وتأثير الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 وإعداد مقترحات لمشروع مساهمة قطاع تنمية الاتصالات الجديدة في الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة (2024-2027)، واستعراض حالة تنفيذ وتأثير خطة عمل بوينس آيرس وصلاتها بالخطة التشغيلية، وأيضًا استعراض حالة تنفيذ وتأثير الخطة التشغيلية المتجددة لمدة أربع سنوات، وتحديد مجالات التحسين، ووضع توصيات لمشروع الخطة التشغيلية قبل أن ينظر فيها المجلس