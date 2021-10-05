«كورونا» يخطف أستاذ جراحة الفكين بطب أسنان قناة السويس

توفي الدكتور وليد غانم، أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعه قناة السويس، وأشهر أطباء جراحة الفم بطنطا، بعد صراعه مع فيروس كورونا، وجارٍ تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا الإجراءات الاحترازية للدفن بمقابر الأسرة.

كان الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، من ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وعطس وسعال حاد، وأجريت له عدة فحوصات طبية وأخذت منه عينة طبية.

وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزله، وتدهورت حالتة الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية.